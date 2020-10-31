Пашинян попросил Путина о консультациях по оказанию помощи

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МИД Армении сообщил, что премьер-министр страны Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности.
Пашинян попросил Путина о консультациях по оказанию помощи
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«31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, детально представив ситуацию, сложившуюся в результате... военной агрессии против Нагорного Карабаха, и существующие вызовы», — приводит Интерфакс сообщение МИД республики.

Отмечается, что Пашинян обратился к Путину с просьбой «начать безотлагательные консультации по определению вида и размеров содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией».

Ранее в Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по вопросу урегулирования в Нагорном Карабахе. 

Азербайджан и Армения по итогам переговоров в Женеве договорились не наносить удары по гражданскому населению и невоенным объектам в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, а также предоставить список пленных для возможного обмена.

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