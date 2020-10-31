В Минской группе ОБСЕ рассказали об итогах переговоров Еревана и Баку

Азербайджан и Армения по итогам переговоров в Женеве договорились не наносить удары по гражданскому населению и невоенным объектам в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, а также предоставить список пленных для возможного обмена, заявили в Минской группе ОБСЕ.

По итогам встречи стороны договорились принять ряд срочных мер «безотносительно перемирия и других обязательств».

«Стороны не будут намеренно целиться в мирное население или невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в заявлении сопредседателей Минской группы.

Кроме того, решено активно содействовать обмену телами погибших, а также передать список военнопленных для возможного обмена.

«Стороны включились в открытый и содержательный обмен мнениями, чтобы прояснить позиции на переговорах по ключевым элементам всеобъемлющего решения в соответствии с путником 3 совместного заявления от 10 октября», — отметили в Минской группе.

По итогам переговоров Армения и Азербайджан представят письменные комментарии и вопросы относительно «возможных механизмов верификации прекращения огня».

30 октября в Женеве прошла встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Переговоры продлились более шести часов.

Российский президент Владимир Путин выразил мнение, что урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха станет возможно тогда, когда будет найден баланс интересов Азербайджана и Армении.