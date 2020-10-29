Путин назвал условие урегулирования конфликта в Карабахе

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Урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха можно только тогда, когда будет найден баланс интересов Азербайджана и Армении, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин назвал условие урегулирования конфликта в Карабахе
  • РИА Новости

«В чём или где это долгосрочное урегулирование? В том, чтобы найти баланс интересов, который бы устраивал обе стороны: как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и интересы армянского народа», — сказал глава государства на заседании инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

По его словам, конфликт необходимо решать так, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, но при этом были бы созданы условия для эффективного развития территорий.

Он подчеркнул, что в числе первоочередных шагов — прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и на основе предложений Минской группы ОБСЕ найти консенсус.

Ранее в Кремле, комментируя достигнутое в США соглашение о гуманитарном перемирии, отметили, что урегулирование не может быть использовано для соперничества или конкуренции.

Утром 26 октября, после начала режима прекращения огня, обе стороны обвинили друг друга в нарушении условий достигнутых договорённостей.

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