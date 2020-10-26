«Никакого урегулирования, кроме мирного, быть не может»: в Кремле оценили ситуацию в Нагорном Карабахе

Урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе не может быть местом для соперничества или конкуренции. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя достигнутое в США соглашение о гуманитарном перемирии между Арменией и Азербайджаном. Он также заметил, что конфликт можно разрешить только посредством диалога. Между тем утром 26 октября — после начала режима прекращения огня — обе стороны обвинили друг друга в нарушении условий достигнутых договорённостей.

Россия, в том числе как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, приветствует любые шаги, которые помогут остановить военные действия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также приветствовал участие США в переговорах с Азербайджаном и Арменией, которое привело к достижению соглашения о гуманитарном перемирии с утра 26 октября.

«Процесс урегулирования карабахского кризиса, находящегося в острой стадии, не должен и не может быть местом для какого-то соперничества или конкуренции», — сказал Песков.

Он добавил, что в Москве следят за событиями, происходящими в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

«Сейчас мы внимательно продолжаем отслеживать ситуацию в зоне соприкосновения противоборствующих сторон. По-прежнему считаем, что никакого урегулирования, кроме мирного, у этой проблемы быть не может», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против дальнейшего раскручивания военного сценария в Нагорном Карабахе и призвал внешних игроков активизировать усилия для стабилизации мирного процесса в регионе. Глава внешнеполитического ведомства также сообщил, что ведётся работа по убеждению Турции, которая должна оказать своё влияние на поддержку решения о прекращении огня и возобновлении переговорного процесса.

«Не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы... Призываем всех внешних игроков сделать всё, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса», — сказал Лавров в интервью Афинско-македонскому агентству новостей.

Напомним, что вечером 25 октября на сайте Государственного департамента Соединённых Штатов Америки было опубликовано совместное заявление США, Армении и Азербайджана о прекращении огня в гуманитарных целях с 08:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября 2020 года». В документе указывалось, что напряжённые переговоры между министрами иностранных дел обеих стран и представителями сопредседателей Минской группы ОБСЕ приблизили «мирное разрешение нагорнокарабахского конфликта». Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал достижение соглашения между Баку и Ереваном.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов

РИА Новости

Утром в понедельник, 26 октября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, согласованного в гуманитарных целях.

Изначально министерство обороны Азербайджана сообщило, что «Вооружённые силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договорённость», заверив, что они сами соблюдают условия перемирия.

«Подразделения азербайджанской армии по всему фронту полностью соблюдают гуманитарное прекращение огня, которое вступило в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск)», — говорилось в сообщении ведомства.

В свою очередь, в Ереване отвергли утверждения Баку. По словам пресс-секретаря армянского минобороны Шушан Степанян, именно азербайджанская сторона нарушила «достигнутую в США договорённость о гуманитарном перемирии», открыв огонь в 08:45 (07:45 мск) в направлении боевых позиций на северо-востоке Карабаха.

«Несмотря на локальные провокации, режим прекращения огня в целом соблюдается. Армянская сторона продолжит сохранять приверженность соблюдению перемирия», — написал на своей странице в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян.

Кроме того, Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что Азербайджан применил военную авиацию в городе Мартуни. В пресс-службе минобороны Азербайджана назвали эту информацию «не соответствующей действительности».

Тем временем азербайджанский президент Ильхам Алиев выступил с обращением к нации. Он указал, что Баку неоднократно требовал введения санкций в отношении Армении, чтобы Ереван был заинтересован в разрешении конфликта.

«Наша позиция остаётся неизменной. Мы защищаем справедливость... В этом вопросе мы пойдём до конца», — сказал Алиев.

По его словам, конфликт в Нагорном Карабахе в состоянии «заморозки» устраивал всех, но не Баку, а в данный момент Баку создаёт в регионе «новую реальность», с которой Армении придётся считаться.

«Наша позиция известна моему народу, вопрос должен найти свое решение. Если хотите мирным путём, хорошо, нам сразу же должны предоставить график по выводу войск. Армения пока не предоставила нам такой график. Если вопрос останется «замороженным», это нас не устраивает», — добавил президент Азербайджана.