Лавров призвал не допустить раскручивания военного сценария в Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров выступил против дальнейшего раскручивания военного сценария в Нагорном Карабахе и призвал внешних игроков активизировать усилия для стабилизации мирного процесса в регионе.

«Не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы... Призываем всех внешних игроков сделать всё, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса», — заявил глава МИД России в интервью Афинско-Македонскому агентству новостей.

Он напомнил, что Армения и Азербайджан при участии России, США и Франции договорились о прекращении огня и возобновлении переговорного процесса.

«Убеждаем турецких партнёров в целесообразности употребить своё влияние в интересах поддержки такой линии», — добавил Лавров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что у ситуации с Карабахом на данном этапе нет дипломатического решения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил о своём несогласии с тезисом, что карабахский конфликт не имеет военного решения.

Вице-президент Турции Фуат Октай допустил возможность отправки турецких войск в Нагорный Карабах по запросу азербайджанских властей. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан при этом назвал иностранное вмешательство в конфликт, в частности вмешательство Турции, недопустимым.