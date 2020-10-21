В Турции допустили возможность отправки своих войск в Карабах

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Вице-президент Турции Фуат Октай в интервью телеканалу CNN Turk заявил о возможности отправки турецких войск в Нагорный Карабах.
В Турции допустили возможность отправки своих войск в Карабах
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что страна может пойти на данный шаг по запросу азербайджанских властей.

«С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал недопустимым иностранное вмешательство, в частности Турции, в конфликт в Нагорном Карабахе.

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