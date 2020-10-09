Алиев заявил о военном решении ситуации в Нагорном Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о своём несогласии с тезисом, что карабахский конфликт не имеет военного решения.
Алиев заявил о военном решении ситуации в Нагорном Карабахе
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Азербайджанский народ неоднократно слышал от посредников, некоторых глав международных организаций, что конфликт не имеет военного решения. А я говорил, что не согласен с этим тезисом. И я оказался прав», — сказал он в своём обращении к народу.

По его словам, десятилетия переговоров не привели к каким-либо результатам в данном вопросе.

«А как сейчас решается вопрос? Не военным путём? Вопрос решается именно военным путём. Военным, затем политическим», — добавил Алиев. 

27 сентября Алиев подписал указ о введении военного положения в республике в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армянское правительство в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта также ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.

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