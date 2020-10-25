В США сообщили о планах по прекращению огня в Карабахе
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.
В тексте говорится, что США «способствовали ведению напряжённых переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорнокарабахского конфликта».
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что на переговорах по Нагорному Карабаху достигнут хороший прогресс.
Госсекретарь США Майк Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном призвал стороны прекратить насилие.