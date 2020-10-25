В США сообщили о планах по прекращению огня в Карабахе

В совместном заявлении США, Армении и Азербайджана говорится, что прекращение огня в гуманитарных целях между Ереваном и Баку «вступает в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября 2020 года».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

В тексте говорится, что США «способствовали ведению напряжённых переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорнокарабахского конфликта».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что на переговорах по Нагорному Карабаху достигнут хороший прогресс.

Госсекретарь США Майк Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном призвал стороны прекратить насилие.