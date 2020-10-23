Помпео призвал Армению и Азербайджан прекратить насилие

Госсекретарь США Майк Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном призвал стороны прекратить насилие. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Как отмечается, Помпео «подчеркнул необходимость покончить с насилием и защищать гражданские лица».

«Госсекретарь также подчеркнул важность того, чтобы две стороны начали субстантивные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы разрешить конфликт, основываясь на принципах Хельсинкского заключительного акта о неиспользовании угрозы насилия, угрозы территориальной целостности и равных прав народов на самоопределение», — говорится в заявлении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что на переговорах по Нагорному Карабаху достигнут хороший прогресс.

В пятницу, 23 октября, министры иностранных дел Армении и Азербайджана находятся в Вашингтоне, где встречаются с Помпео.