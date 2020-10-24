«Скончался в больнице, несмотря на оказанную помощь»: Азербайджан сообщил о смерти россиянина после обстрела в Гяндже

В результате обстрела города Гянджа в Азербайджане 17 октября погиб гражданин РФ, заявили в Генпрокуратуре республики. Россиянин 2007 года рождения скончался в больнице, несмотря на оказанную ему помощь. О произошедшем уведомили российское посольство в Баку. Ранее Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Гянджа, в результате которого погибли 13 человек. В свою очередь, власти Армении заявили о бомбардировке города Мартуни в Нагорном Карабахе и включении сирены воздушной тревоги в Степанакерте. По данным МИД Армении, в результате конфликта 90 тыс. человек стали беженцами.

Генпрокуратура Азербайждана заявила, что при обстреле города Гянджа погиб россиянин. Из сообщения ведомства следует, что гражданин РФ 2007 года рождения скончался в больнице после ранения.

«Получивший ранения в результате вражеского ракетного удара по Гяндже 17 октября гражданин Российской Федерации Маяков Артур Владимирович 2007 года рождения скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — говорится в публикации ведомства.

Азербайджанская Генпрокуратура также обвинила армянскую сторону в ракетных и артиллерийских обстрелах в Геранбойском и Тертерском районах, в результате которых погиб житель села Исмаилзаде 2004 года рождения.

Позднее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что о гибели российского гражданина уведомили посольство РФ в Баку.

«Покойный будет похоронен при поддержке исполнительной власти Гянджи и церкви Александра Невского в Гяндже», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

Напомним, что текущая острая фаза конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началась в конце сентября. Вину за обострение ситуации Ереван и Баку возложили друг на друга. В Азербайджане заявили о «военной провокации» с армянской стороны. В Армении, в свою очередь, сообщили о «начале наступления» азербайджанских войск. В обеих республиках было введено военное положение, а армянские власти также объявили о мобилизации резервистов.

В начале октября сторонам удалось достичь договорённости о режиме прекращения огня. Это стало возможным благодаря прошедшим в Москве трёхсторонним переговорам глав МИД России, Азербайджана и Армении. Вскоре Азербайджан и Армения несколько раз обвинили друг друга в нарушении перемирия.

17 октября Азербайджан обвинил ВС Армении в нанесении ракетного удара по городу Гянджа, в результате которого погибли 13 человек. В Баку также заявили об обстреле с армянской стороны районов вокруг Нагорного Карабаха. В свою очередь, в оборонном ведомстве Армении обвинили Азербайджан в обстреле городов Степанакерт и Шуши.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) заявили, что с начала текущего обострения погибли 37 мирных жителей, ранения получили 118 человек.

Как заявил защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян, за время обострения повреждены или полностью уничтожены 10,5 тыс. объектов частной собственности, 1,5 тыс. инфраструктурных единиц, общественные и производственные объекты, а также свыше 1,1 тыс. машин.

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Кроме того, Бегларян обвинил азербайджанскую сторону в обстрелах ряда населённых пунктов НКР, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. По его словам, удары проводились по жилым кварталам, производственным объединениям, автодорогам и ключевым объектам инфраструктуры.

Бегларян утверждает, что Азербайджан пытается держать под огнём дорогу, связывающую Армению и Нагорный Карабах, что позволяет нарушать коммуникацию между Ереваном и непризнанной республикой.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило о ряде обстрелов со стороны Армении.

«В настоящее время ракетные и артиллерийские установки противника, занявшие боевые позиции на территории в Горисском и Гафанском районах Армении вблизи государственной границы, подвергают сильному обстрелу территорию Лачинского и Губадлинского районов», — говорится в одном из сообщений на сайте оборонного ведомства.

Власти Армении накануне заявили о бомбардировке города Мартуни в Нагорном Карабахе и включении сирены воздушной тревоги в Степанакерте.

По данным МИД Армении, в результате последнего конфликта 90 тыс. человек стали беженцами.

«Города и деревни Нагорного Карабаха находятся под постоянным обстрелом — дроны, ракеты, авиационная бомбёжка. Около 90 тыс. человек оказались беженцами, потеряли дома, собственность», — цитирует РИА Новости заявление главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

По словам дипломата, разрушено до 8 тыс. объектов инфраструктуры. «Это должно закончиться», — сказал Мнацаканян в ходе выступления в Вашингтоне.

Вместе с тем глава армянского МИД назвал «полностью нерелевантными» вопросы об обвинениях Азербайджана в адрес Армении в ударах по гражданской инфраструктуре.

Отметим, что эти заявления прозвучали в ходе встречи госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео с главами МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

На фоне этих событий президент США Дональд Трамп заявил о своём участии в переговорах по Нагорному Карабаху. При этом Трамп не стал уточнять, встречался ли он с лидерами Армении и Азербайджана. Однако, по мнению американского лидера, в ходе дискуссии достигнут «по-настоящему хороший прогресс».