Советник Трампа провёл переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана

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Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен встретился по отдельности с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и призвал к мирному разрешению конфликта. Об этом сообщается в аккаунте Совета национальной безопасности США в Twitter.
Советник Трампа провёл переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана
  • Reuters

«Я встретился с министром иностранных дел (Армении. — RT) Зохрабом Мнацаканяном, чтобы обсудить необходимость немедленного прекращения огня и возвращения к переговорам с Азербайджаном под эгидой Минской группы (ОБСЕ. — RT)», — заявил О'Брайен.

Он отметил, что США продолжат самые твёрдые дипломатические усилия на всех уровнях, пока конфликт не будет разрешён

«На встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым я оказывал давление с тем, чтобы был возврат к переговорам с Арменией под эгидой Минской группы, чтобы был отказ от внешних сил, которые ещё больше дестабилизируют ситуацию», — добавил советник Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах по Нагорному Карабаху достигнут хороший прогресс.

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