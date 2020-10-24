Советник Трампа провёл переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен встретился по отдельности с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и призвал к мирному разрешению конфликта. Об этом сообщается в аккаунте Совета национальной безопасности США в Twitter.

«Я встретился с министром иностранных дел (Армении. — RT) Зохрабом Мнацаканяном, чтобы обсудить необходимость немедленного прекращения огня и возвращения к переговорам с Азербайджаном под эгидой Минской группы (ОБСЕ. — RT)», — заявил О'Брайен.

Он отметил, что США продолжат самые твёрдые дипломатические усилия на всех уровнях, пока конфликт не будет разрешён

«На встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым я оказывал давление с тем, чтобы был возврат к переговорам с Арменией под эгидой Минской группы, чтобы был отказ от внешних сил, которые ещё больше дестабилизируют ситуацию», — добавил советник Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах по Нагорному Карабаху достигнут хороший прогресс.