Генсек ООН приветствовал договорённость о перемирии в Карабахе

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Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш поприветствовал достижение Арменией и Азербайджаном договорённости о режиме прекращения огня.

«Генеральный секретарь приветствует совместное заявление правительств Соединенных Штатов, Армении и Азербайджана, в котором говорится о том, что гуманитарное прекращение огня, согласованное в Москве 10 октября и подтвержденное в Париже 17 октября, вступит в силу в 08:00 по местному времени в понедельник, 26 октября», — цитирует ТАСС официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил о готовности НКР соблюдать условия перемирия в Карабахе.

25 октября  стало известно, что в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана говорится, что прекращение огня в гуманитарных целях между Ереваном и Баку «вступает в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября 2020 года».

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