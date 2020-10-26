В Карабахе заявили о готовности соблюдать условия перемирия

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил о готовности НКР соблюдать условия перемирия в Карабахе, которое должно вступить в силу в понедельник, 26 октября, в 07:00 мск.

«Республика Арцах как сторона азербайджано-карабахского конфликта подтверждает свою готовность соблюдать на взаимной основе условия гуманитарного прекращения огня, которое вступит в силу 26 октября 2020 года в 08:00 (07:00 мск)», — написал Арутюнян в своём Facebook.

Он отметил, что приветствует достигнутую при посредничестве США договорённость о прекращении огня, согласованном по инициативе президентов России и Франции.

Ранее стало известно, что в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана говорится, что прекращение огня в гуманитарных целях между Ереваном и Баку «вступает в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября 2020 года».