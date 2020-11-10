В Кремле рассказали о разговоре Эрдогана с Путиным о Карабахе
- РИА Новости
Как отмечается, Путин информировал Эрдогана «по существу договорённостей» с лидерами Азербайджана и Армении, зафиксированных в трёхстороннем заявлении от 9 ноября.
«Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России, которые создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны отметили важность достижения договорённости о полном прекращении огня, что позволило остановить кровопролитие.
Ранее о телефонном разговоре Путина и Эрдогана сообщили в канцелярии президента Турции.
Там рассказали, что Эрдоган назвал достигнутое соглашение по Карабаху «правильным шагом на пути к постоянному урегулированию ситуации».