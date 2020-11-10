В Кремле рассказали о разговоре Эрдогана с Путиным о Карабахе

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Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили в том числе ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
В Кремле рассказали о разговоре Эрдогана с Путиным о Карабахе
  • РИА Новости

Как отмечается, Путин информировал Эрдогана «по существу договорённостей» с лидерами Азербайджана и Армении, зафиксированных в трёхстороннем заявлении от 9 ноября.

«Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России, которые создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны отметили важность достижения договорённости о полном прекращении огня, что позволило остановить кровопролитие.

Ранее о телефонном разговоре Путина и Эрдогана сообщили в канцелярии президента Турции.

Там рассказали, что Эрдоган назвал достигнутое соглашение по Карабаху «правильным шагом на пути к постоянному урегулированию ситуации».

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