В Кремле рассказали о разговоре Эрдогана с Путиным о Карабахе

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили в том числе ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости