Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе

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Российский и турецкий лидеры, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает Hürriyet со ссылкой на канцелярию президента Турции.
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе
  • Reuters

В беседе турецкий президент назвал достигнутое накануне соглашение о прекращении огня в Карабахе «правильным шагом на пути к постоянному урегулированию ситуации».

Ранее российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов заявил, что Москве не известно о создании каких-либо иных форматов по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, кроме существующей площадки.

В Минобороны России сообщили, что 12 самолётов военно-транспортной авиации Ил-76 уже доставили в Армению более 200 российских миротворцев.

В ночь на 10 ноября российский президент Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения противоборствующих сторон будут контролировать российские миротворцы.

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