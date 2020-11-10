Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе

Российский и турецкий лидеры, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает Hürriyet со ссылкой на канцелярию президента Турции.

В беседе турецкий президент назвал достигнутое накануне соглашение о прекращении огня в Карабахе «правильным шагом на пути к постоянному урегулированию ситуации».

Ранее российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов заявил, что Москве не известно о создании каких-либо иных форматов по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, кроме существующей площадки.

В Минобороны России сообщили, что 12 самолётов военно-транспортной авиации Ил-76 уже доставили в Армению более 200 российских миротворцев.

В ночь на 10 ноября российский президент Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения противоборствующих сторон будут контролировать российские миротворцы.