В Минской группе ОБСЕ оценили сообщения о новой площадке по Карабаху

Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов заявил, что Москве неизвестно о создании каких-либо форматов по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе на замену существующей площадке.

Его ответ на вопрос СМИ приводит пресс-служба МИД России.

«О создании каких-либо двусторонних форматов на замену Минской группы ОБСЕ в МИД России ничего не известно», — сказал Попов.

Он добавил, что Россия исходит из нейтральной роли сопредседателей Минской группы, которые способствовали заключению договорённостей, зафиксированных в заявлении Азербайджана, Армении и России.

«Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», — подчеркнул сопредседатель России в Минской группе.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион отправлены миротворцы из России.