В Минской группе ОБСЕ оценили сообщения о новой площадке по Карабаху

Короткая ссылка
Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов заявил, что Москве неизвестно о создании каких-либо форматов по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе на замену существующей площадке.
В Минской группе ОБСЕ оценили сообщения о новой площадке по Карабаху
  • РИА Новости

Его ответ на вопрос СМИ приводит пресс-служба МИД России.

«О создании каких-либо двусторонних форматов на замену Минской группы ОБСЕ в МИД России ничего не известно», — сказал Попов.

Он добавил, что Россия исходит из нейтральной роли сопредседателей Минской группы, которые способствовали заключению договорённостей, зафиксированных в заявлении Азербайджана, Армении и России.

«Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», — подчеркнул сопредседатель России в Минской группе.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион отправлены миротворцы из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить