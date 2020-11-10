Франция прокомментировала соглашение по Карабаху

Короткая ссылка
Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что Париж будет внимательно следить за тем, чтобы режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдался.
Франция прокомментировала соглашение по Карабаху
  • Reuters

«Президент (Франции Эммануэль Макрон) отметил несколько моментов. Мы будем очень внимательны к тому, чтобы режим прекращения огня соблюдался. Второй момент (и это очень важно): президент республики сегодня утром подтвердил дружбу и поддержку Франции армянскому народу в этой ситуации», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что Франция продолжит предоставлять гуманитарную помощь раненым и армянскому населению.

По словам представителя, Париж проанализирует трёхстороннее соглашение по Карабаху.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.

Позднее Кремль опубликовал полный текст заявления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить