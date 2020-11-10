Франция прокомментировала соглашение по Карабаху
- Reuters
«Президент (Франции Эммануэль Макрон) отметил несколько моментов. Мы будем очень внимательны к тому, чтобы режим прекращения огня соблюдался. Второй момент (и это очень важно): президент республики сегодня утром подтвердил дружбу и поддержку Франции армянскому народу в этой ситуации», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что Франция продолжит предоставлять гуманитарную помощь раненым и армянскому населению.
По словам представителя, Париж проанализирует трёхстороннее соглашение по Карабаху.
В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.
Позднее Кремль опубликовал полный текст заявления.