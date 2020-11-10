В Карабах вылетел 20-й самолёт с российскими миротворцами

В Минобороны России сообщили о вылете 20-го самолёта Ил-76 с российскими миротворцами из Ульяновска в Нагорный Карабах.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ

«Самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный», — приводит РИА Новости заявление оборонного ведомства. Ранее сообщалось о вылете 14 самолётов. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион отправлены миротворцы из России.