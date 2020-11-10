В Карабах вылетел 20-й самолёт с российскими миротворцами
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«Самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный», — приводит РИА Новости заявление оборонного ведомства.
Ранее сообщалось о вылете 14 самолётов.
Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион отправлены миротворцы из России.