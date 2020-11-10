Песков назвал победой двух стран прекращение войны в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение войны в Нагорном Карабахе является победой Армении и Азербайджана.

«Это победа народов двух стран — и Азербайджана, и Армении, — потому что остановилась война. Для того чтобы война остановилась и для того чтобы это контролировать и страховать, туда заходят сейчас российские миротворцы, они будут обеспечивать отсутствие продолжения военных действий», — сказал Песков.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.

Позднее Кремль опубликовал текст заявления.

В Минобороны Армении заявили, что активные боевые действия в Карабахе прекращены на всей передовой.