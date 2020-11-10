В Минобороны России назвали число прибывших в Армению миротворцев

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В Министерстве обороны России рассказали, сколько миротворцев уже прибыли в Армению к настоящему моменту.
В Минобороны России назвали число прибывших в Армению миротворцев
  • Reuters

По данным оборонного ведомства, 12 самолётов военно-транспортной авиации Ил-76 уже доставили в Армению более 200 российских миротворцев. 

«Самолёты военно-транспортной авиации доставили более 200 военнослужащих, бронетранспортёры, бронеавтомобили и средства связи», — цитирует заявление министерства ТАСС.

Из Армении они отправятся в Нагорный Карабах.

Уточняется, что всего для развёртывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.

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