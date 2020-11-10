Россия направляет в Карабах почти две тысячи миротворцев

Россия на самолётах Ил-76 отправляет в Нагорный Карабах 1 960 миротворцев и 470 единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, в контингент входят 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В министерстве рассказали, что миротворцев перевозят самолёты Ил-76 с аэродрома Ульяновска.

Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

По словам российского президента Владимира Путина, оно начинается 10 ноября в 00:00 мск.

Глава государства также сообщил, что в регионе будут размещены российские миротворцы.

Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, Турция также примет участие в миротворческой деятельности в Карабахе.