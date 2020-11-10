Россия направляет в Карабах почти две тысячи миротворцев
- Reuters
«Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих», — приводит ТАСС сообщение.
Кроме того, в контингент входят 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В министерстве рассказали, что миротворцев перевозят самолёты Ил-76 с аэродрома Ульяновска.
Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
По словам российского президента Владимира Путина, оно начинается 10 ноября в 00:00 мск.
Глава государства также сообщил, что в регионе будут размещены российские миротворцы.
Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, Турция также примет участие в миротворческой деятельности в Карабахе.