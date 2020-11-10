Путин заявил о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября

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RT
Президент России Владимир Путин заявил, что полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается 10 ноября в 00:00 мск.
Путин заявил о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября
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«Подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года», — цитирует Интерфакс заявление Путина.

По словам главы государства, Азербайджан и Армения «останавливаются на занимаемых ими позициях».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин, а также лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. 

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