Алиев заявил о совместной миротворческой миссии России и Турции в Карабахе
- РИА Новости
«Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат», — цитирует Интерфакс Алиева.
По его словам, вдоль линии соприкосновения в регионе и вдоль Лачинского коридора будет развёрнут миротворческий контингент России в количестве 1960 военных, пишет РИА Новости.
Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
Как заявил президент России Владимир Путин, оно начинается 10 ноября в 00:00 мск, а стороны конфликта останавливаются на занимаемых ими позициях.
Он также рассказал, что в регионе будут размещены российские миротворцы.