Алиев заявил о совместной миротворческой миссии России и Турции в Карабахе

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Турция и Россия будут совместно осуществлять миротворческую деятельности в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Алиев заявил о совместной миротворческой миссии России и Турции в Карабахе
  • РИА Новости

«Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат», — цитирует Интерфакс Алиева.

По его словам, вдоль линии соприкосновения в регионе и вдоль Лачинского коридора будет развёрнут миротворческий контингент России в количестве 1960 военных, пишет РИА Новости. 

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

Как заявил президент России Владимир Путин, оно начинается 10 ноября в 00:00 мск, а стороны конфликта останавливаются на занимаемых ими позициях.

Он также рассказал, что в регионе будут размещены российские миротворцы.

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