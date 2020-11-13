В Нагорном Карабахе начался обмен телами погибших

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил о начале процесса обмена телами погибших в результате вооружённого конфликта в регионе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост Арутюняна в Facebook.

«Сегодня в соответствии с заранее достигнутыми договорённостями стартовал процесс обмена телами погибших», — написал он.

Уточняется, что ход обмена идёт при координации миротворческой миссии России.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.