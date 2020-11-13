В Нагорном Карабахе начался обмен телами погибших
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост Арутюняна в Facebook.
«Сегодня в соответствии с заранее достигнутыми договорённостями стартовал процесс обмена телами погибших», — написал он.
Уточняется, что ход обмена идёт при координации миротворческой миссии России.
В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.