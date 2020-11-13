Путин заявил о полном прекращении обстрелов в Нагорном Карабахе
- Reuters
Об этом он заявил на совещании по решению гуманитарных вопросов в данном регионе.
«Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены», — цитирует его ТАСС.
Ранее Путин назвал число жертв конфликта в Нагорном Карабахе.
В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.