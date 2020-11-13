Пашинян объяснил, почему не обсуждалось решение по Карабаху

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в интервью Общественному телевидению Армении, что решение по совместному заявлению о Нагорном Карабахе не обсуждалось, так как его надо было принять оперативно.
Пашинян объяснил, почему не обсуждалось решение по Карабаху
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

«Решение по совместному заявлению о Карабахе не обсуждалось, так как его надо было принять оперативно, в критической ситуации на поле боя», — приводит ТАСС слова Пашиняна.

Также Пашинян заявил, что, если бы военные действия в Нагорном Карабахе не были прекращены, под угрозой окружения оказались бы 30 тыс. армянских военных.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения проконтролируют российские миротворцы.

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