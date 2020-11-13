Пашинян: под угрозой окружения в Карабахе были до 30 тысяч военных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению заявил, что, если бы военные действия в Нагорном Карабахе не были прекращены, под угрозой окружения оказались бы 30 тыс. армянских военных.

«Краеугольным фактором для подписания соглашения была констатация факта, что Степанакерт остался незащищённым после падения Шуши, и, если бы война не была остановлена в течение часов, пали бы Степанакерт, затем Аскеран, Мартакерт — и от 20 до 30 тыс. наших военных оказались бы в окружении», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «войска не могли бы влиять на ситуацию, так как к ним заходили с тыла».

Ранее Пашинян заявлял, что более чем 20 тыс. военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики грозило окружение, если бы он не подписал соглашение о прекращении огня.