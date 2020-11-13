Пашинян: под угрозой окружения в Карабахе были до 30 тысяч военных
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- РИА Новости
«Краеугольным фактором для подписания соглашения была констатация факта, что Степанакерт остался незащищённым после падения Шуши, и, если бы война не была остановлена в течение часов, пали бы Степанакерт, затем Аскеран, Мартакерт — и от 20 до 30 тыс. наших военных оказались бы в окружении», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что «войска не могли бы влиять на ситуацию, так как к ним заходили с тыла».
Ранее Пашинян заявлял, что более чем 20 тыс. военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики грозило окружение, если бы он не подписал соглашение о прекращении огня.