Пашинян назвал причину подписания соглашения по Карабаху

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что более чем 20 тыс. военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики грозило окружение, если бы он не подписал соглашение о прекращении огня. 
Пашинян назвал причину подписания соглашения по Карабаху
  • Reuters

Об этом, как передаёт Sputnik Армения, он сказал в ходе обращения к нации. 

По словам Пашиняна, «была угроза потери Степанакерта», которая «привела бы к утрате Аскерана и Мартакерта».

«При утрате этих городов наши оборонительные районы оказались бы в окружении противника. Более 20 тыс. солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что протестующие в Ереване выдвинули ультиматум Пашиняну, потребовав его ухода в отставку.

Пашинян также отмечал, что соглашение позволило сохранить то, что Карабах мог бы не удержать.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.

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