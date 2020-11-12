Пашинян назвал причину подписания соглашения по Карабаху
- Reuters
Об этом, как передаёт Sputnik Армения, он сказал в ходе обращения к нации.
По словам Пашиняна, «была угроза потери Степанакерта», которая «привела бы к утрате Аскерана и Мартакерта».
«При утрате этих городов наши оборонительные районы оказались бы в окружении противника. Более 20 тыс. солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения», — сказал он.
Ранее сообщалось, что протестующие в Ереване выдвинули ультиматум Пашиняну, потребовав его ухода в отставку.
Пашинян также отмечал, что соглашение позволило сохранить то, что Карабах мог бы не удержать.
В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.