Пашинян заявил об угрозе потери Степанакерта без соглашения по Карабаху
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- РИА Новости
«Этим документом было дано то, что, по военным и иным оценкам, мы могли бы не удержать. В ситуации, когда Степанакерт остался беззащитным, при продолжении военных действий была большая возможность потери Степанакерта, Мартуни, Аскерана, после чего в окружении оказались бы оборонительные районы и тысячи солдат», — цитирует РИА Новости Пашиняна.
По его словам, мой произойти полный коллапс.
Ранее Пашинян уже комментировал соглашение по Карабаху. По его словам, на подписании настаивала армия, так как «ресурс исчерпан».
Премьер Армении отметил, что принял решение после того, как армия продолжительное время утверждала, что необходим подобный шаг.