Пашинян объяснил подписание соглашения по Карабаху

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал подписание соглашения по Нагорному Карабаху.
Пашинян объяснил подписание соглашения по Карабаху
  • РИА Новости

«Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определённые проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны», — цитирует Интерфакс Пашиняна.

Ранее Министерство обороны Армении выпустило заявление после договорённости о прекращении вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе и протестов, которые начались в Ереване.

В ведомстве призвали «избегать действий, которые могут расшатать основы государственности, и, извлекая уроки из всех возможных ошибок, создавать несравнимо более сильную и боеспособную армию, которая достойна героического народа».

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе вечером 9 ноября.

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