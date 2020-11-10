Минобороны Армении выпустило заявление по ситуации с протестами

Министерство обороны Армении выпустило заявление после договорённости о прекращении вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе и протестов, которые начались в Ереване.

«Призываем избегать действий, которые могут расшатать основы государственности, и, извлекая уроки из всех возможных ошибок, создавать несравнимо более сильную и боеспособную армию, которая достойна героического народа», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион переброшены миротворцы из России.

После заявлений глав государств о договорённостях по Карабаху в здание правительства Армении ворвались протестующие.