Соглашение о прекращении огня, российские миротворцы и протесты в Ереване: что известно о ситуации вокруг Карабаха

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Антон Кузнецов
Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 о московскому времени 10 ноября 2020 года. Об этом заявил Владимир Путин. Он также сообщил, что вдоль линии соприкосновения развёртывается российский миротворческий контингент. По данным СМИ, после заявлений глав государств о договорённостях по Карабаху в здание правительства Армении ворвались протестующие.
Соглашение о прекращении огня, российские миротворцы и протесты в Ереване: что известно о ситуации вокруг Карабаха
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев
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  • 10 ноября 2020

    «Как наши солдаты, так и мы крепко стоим на наших позициях. Не сомневайтесь, не стоит колебаться. У нас нет родины, которую мы уступили бы врагам и предателям», — написала супруга Никола Пашиняна в своём Facebook, призвав не поддаваться панике.

  • Ряд протестущих предлагают передать власть начальнику Генштаба ВС Онику Гаспаряну, другие — двинуться к зданию Национального собрания, третьи — перекрыть аэропорт. Об этом сообщает Sputnik Армения.

  • По данным РИА Новости, часть протестующих остаётся в здании правительства.

  • Как сообщают СМИ, в здание правительства Армении ворвались протестующие против прекращения войны в Карабахе.

    Ранее Никол Пашинян объявил о достижении договорённости о прекращении боевых действий. После этого люди стали собираться на площади Республики в центре Еревана.

  • В Минобороны сообщили, что Россия на самолётах Ил-76 отправляет в Нагорный Карабах 1960 миротворцев и 470 единиц техники, а также 90 бронетранспортёров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

  • Кроме того, на линии соприкосновения в Карабахе разместят миротворцев.

    «Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент России», — говорится в заявлении Путина.

  • Президент России Владимир Путин заявил, что полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается 10 ноября в 00:00 мск.

    • Заявление Путина о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе

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