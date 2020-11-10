Соглашение о прекращении огня, российские миротворцы и протесты в Ереване: что известно о ситуации вокруг Карабаха
- РИА Новости
- © Илья Питалев
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10 ноября 2020
«Как наши солдаты, так и мы крепко стоим на наших позициях. Не сомневайтесь, не стоит колебаться. У нас нет родины, которую мы уступили бы врагам и предателям», — написала супруга Никола Пашиняна в своём Facebook, призвав не поддаваться панике.
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Ряд протестущих предлагают передать власть начальнику Генштаба ВС Онику Гаспаряну, другие — двинуться к зданию Национального собрания, третьи — перекрыть аэропорт. Об этом сообщает Sputnik Армения.
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По данным РИА Новости, часть протестующих остаётся в здании правительства.
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Как сообщают СМИ, в здание правительства Армении ворвались протестующие против прекращения войны в Карабахе.
Ранее Никол Пашинян объявил о достижении договорённости о прекращении боевых действий. После этого люди стали собираться на площади Республики в центре Еревана.
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В Минобороны сообщили, что Россия на самолётах Ил-76 отправляет в Нагорный Карабах 1960 миротворцев и 470 единиц техники, а также 90 бронетранспортёров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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Кроме того, на линии соприкосновения в Карабахе разместят миротворцев.
«Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент России», — говорится в заявлении Путина.
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Президент России Владимир Путин заявил, что полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается 10 ноября в 00:00 мск.
- Заявление Путина о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе