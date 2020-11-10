Соглашение о прекращении огня, российские миротворцы и протесты в Ереване: что известно о ситуации вокруг Карабаха

Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 о московскому времени 10 ноября 2020 года. Об этом заявил Владимир Путин. Он также сообщил, что вдоль линии соприкосновения развёртывается российский миротворческий контингент. По данным СМИ, после заявлений глав государств о договорённостях по Карабаху в здание правительства Армении ворвались протестующие.

РИА Новости

© Илья Питалев