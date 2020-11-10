Алиев отметил особую роль России в урегулировании конфликта в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил особую роль России и её лидера Владимира Путина в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
Алиев отметил особую роль России в урегулировании конфликта в Карабахе
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«Я хотел бы выразить вам, Владимир Владимирович, благодарность за активное участие в деле урегулирования и в предыдущие годы, и особенно в период горячей фазы конфликта», — приводит ТАСС слова Алиева.

Азербайджанский президент подчеркнул, что подписание совместного заявления о прекращении огня руководителями трёх стран «демонстрирует особую роль России в урегулировании этого конфликта».

Он также выразил уверенность в том, что Москва сыграет весомую роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

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