В ЕС прокомментировали соглашение о прекращении огня в Карабахе
- РИА Новости
«Прекращение огня при посредничестве России, которое было согласовано в понедельник между Арменией и Азербайджаном, поможет предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и, как мы надеемся, станет первым шагом к всеобъемлющему урегулированию», — говорится в заявлении.
По словам Борреля, теперь переговоры должны будут гарантировать устойчивость любого урегулирования.
9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
Как заявил российский президент Владимир Путин, в регионе будут размещены российские миротворцы.