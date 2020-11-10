В ЕС прокомментировали соглашение о прекращении огня в Карабахе

Достигнутое при посредничестве России прекращение огня в Нагорном Карабахе может проложить путь к урегулированию конфликта. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Прекращение огня при посредничестве России, которое было согласовано в понедельник между Арменией и Азербайджаном, поможет предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и, как мы надеемся, станет первым шагом к всеобъемлющему урегулированию», — говорится в заявлении.

По словам Борреля, теперь переговоры должны будут гарантировать устойчивость любого урегулирования.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Как заявил российский президент Владимир Путин, в регионе будут размещены российские миротворцы.