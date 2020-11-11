Протестующие в Ереване выдвинули ультиматум Пашиняну

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Протестующие в Ереване выдвинули ультиматум армянскому премьеру Николу Пашиняну, они потребовали от него уйти в отставку, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна.
Протестующие в Ереване выдвинули ультиматум Пашиняну
  • © Сайт премьер-министра Республики Армения

Как заявил политик, если требование не будет выполнено, организаторы митингов проведут пресс-конференцию, на которой «попытаются решить вопрос ухода Пашиняна».

Сагателян добавил, что оппозиция желает избежать потрясений, хотя уверена, что граждане выйдут на акции неповиновения по призыву. Он также предостерёг власти от массовых задержаний.

По сообщениям ТАСС, от Пашиняна потребовали подать в отставку до полуночи среды, 11 ноября.

Ранее в центре Еревана на митинг собрались более тысячи человек. Позднее были задержаны 135 человек, полиция уже отпустила 70 из них.

Пашинян уже комментировал соглашение по Карабаху. По его словам, на подписании настаивала армия, так как «ресурс исчерпан».

Он также заявил, что соглашение позволило сохранить то, что Карабах мог бы не удержать.

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