«Для содействия решению гуманитарных вопросов»: Путин подписал указ о создании межведомственного центра по Карабаху
- РИА Новости
- © Арам Нерсесян
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры по Нагорному Карабаху. Документ опубликован на сайте Кремля.
Центр займётся вопросами возвращения беженцев, восстановления инфраструктуры, а также будет оказывать содействие Баку и Еревану в их взаимодействии с международными гуманитарными организациями.
«Установить, что основными функциями Межведомственного центра являются: содействие возвращению граждан, покинувших районы Нагорного Карабаха, в места их постоянного проживания; содействие государственным органам Азербайджанской Республики и Республики Армения по вопросам восстановления гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе и создания условий для нормальной жизнедеятельности его населения», — говорится в указе.
Центр также будет отвечать за обеспечение координации деятельности российских государственных органов и общественных организаций по оказанию гумпомощи жителям районов Карабаха, пострадавшим от военных действий.
О необходимости создания центра помощи жителям региона российский лидер заявил в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха. Во встрече также принимали участие глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников и руководитель МЧС Евгений Зиничев.
Глава государства отметил, что совместное заявление по Нагорному Карабаху позволило остановить кровопролитие и стабилизировать ситуацию в регионе, а также выразил надежду, что более не придётся употреблять словосочетание «нагорнокарабахский конфликт».
Вместе с тем президент обратил внимание, что в регионе сложилась сложная гуманитарная ситуация, в результате боёв разрушена гражданская инфраструктура и объекты культуры.
«Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боёв превысило четыре тысячи человек, ранено свыше восьми тысяч человек, количество беженцев действительно, по разным данным, исчисляется десятками тысяч», — заявил он.
- Шойгу доложил Путину о ходе развёртывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе
В свою очередь, Сергей Шойгу заявил, что с каждым днём в регионе всё больше нарастает проблема гуманитарного характера. Он также доложил, что в Карабах уже были переброшены более 1,1 тыс. российских миротворцев.
«Сегодня мы завершаем развёртывание наблюдательных постов в зоне ответственности «Юг», всего в этой зоне их будет девять. Ещё одно подразделение миротворцев будет дислоцироваться на севере Нагорного Карабаха. Завтра планируется размещение ещё восьми постов в данной зоне», — рассказал он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия рассказал, что Москва дорожит дружескими отношениями и с Арменией, и с Азербайджаном, и именно такой подход позволил ей играть роль беспристрастного посредника в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.
Он отметил, что Россия не имела права вводить свои войска в ходе карабахского конфликта, добавив, что Москва получила возможность разместить в регионе миротворцев только после согласования этого шага с конфликтующими сторонами. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия остаётся страной, которая привержена всем соответствующим резолюциям Совбеза ООН. Он также уточнил, что кровопролития в Нагорном Карабахе, возможно, удалось бы избежать, если бы своевременно были реализованы предложенные ранее, в том числе Россией, формулы урегулирования.
«Если бы эти формулы были реализованы даже два года назад, то, наверное, вот этой кровавой войны бы не было и удалось бы избежать гибели не одной тысячи молодых армян и молодых азербайджанцев», — сказал Песков.
Напомним, с 10 ноября вступило в силу соглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Согласно документу, стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Соглашение также предусматривает отправку российских миротворцев на линию соприкосновения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что договорённости по присутствию российских миротворцев в зоне карабахского конфликта создают условия для обеспечения прав беженцев, а также способствуют тому, чтобы ситуация «успокоилась и перешла в созидательное русло».
Как сообщали в Минобороны, численность группировки российских миротворцев в регионе должна составить 1960 военных.