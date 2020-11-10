Прекращение огня и российские миротворцы: что известно о ситуации вокруг Нагорного Карабаха
- Степанакерт
- РИА Новости
10 ноября начало действовать соглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина о прекращении огня в зоне конфликта в Карабахе.
Согласно документу, стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Соглашение также предусматривает отправку российских миротворцев на линию соприкосновения.
В Минобороны России сообщили, что направляют на самолётах Ил-76 в Карабах миротворцев, а также спецтехнику и автомобили. В зону конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах проведена в рамках международного права и на основании постановления Совета Федерации РФ от 30 сентября 2015 года.
Владимир Путин, комментируя в ходе саммита ШОС достигнутые договорённости, заявил, что происходящее в Карабахе является большой трагедией.
«Надеюсь, все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении», — высказался президент.
Кроме того, он заявил о необходимости поддержать Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в их решимости создать условия для мирного урегулирования конфликта.
«Действительно, для того чтобы мирным способом решать подобного рода сложные, завязанные в тугой узел конфликты, необходимо найти компромиссы, выйти на эти компромиссы. А для этого, в свою очередь, необходимо мужество тех, кто принимает решения», — подчеркнул Путин.
В свою очередь, Ильхам Алиев в ходе подписания соглашения о перемирии заявил, что оно ставит точку в урегулировании многолетнего конфликта, а также выразил благодарность Владимиру Путину за активное участие в поисках путей для деэскалации в предыдущие годы.
«Уверен, что роль РФ в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для преодоления последствий конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией будет также весомой», — заявил он.
Никол Пашинян, комментируя соглашение в своём Facebook, отметил, что данное решение было для него крайне тяжёлым, и пояснил, что подписал документ, так как армия, «по сути, настаивала на принятии такого решения». Премьер уточнил, что в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения боевых действий.
Позже в эфире телеканала «Россия 1» Пашинян отметил, что Ереван вовремя принял решение остановиться в карабахском конфликте. Он призвал извлечь уроки из сложившейся ситуации, и заявил, что, если бы документ не был подписан сейчас, ситуация могла бы стать ещё хуже.
Имена погибших лётчиков
На совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК Владимир Путин почтил минутой молчания память экипажа российского вертолёта Ми-24, сбитого над территорией Армении.
«Вы знаете, что вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища — лётчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич», — цитирует его РИА Новости.
Путин добавил, что в результате произошедшего пострадал лётчик-оператор. Глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления. Президент также поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших.
«Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет произведено тщательное расследование в рамках возбуждённого уголовного дела, виновные будут наказаны», — отметил президент.
Напомним, накануне Ми-24 России был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолёт, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсацию. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.
МИД России, комментируя ситуацию, заявил, что положительно оценивает тот факт, что Баку незамедлительно признал вину, и подтвердил, что Азербайджан пообещал провести оперативное расследование произошедшего.
Протесты в Ереване
После того как Пашинян объявил о подписании соглашения о перемирии, в Ереване началась акция протеста недовольных прекращением боевых действий в Карабахе, переросшая в беспорядки. Часть демонстрантов ворвались в здание правительства Армении, протестующие избили спикера парламента Арарата Мирзояна. Член партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян призвала Пашиняна уйти в отставку.
Премьер в ходе прямого эфира у себя в Facebook отметил, что у него не было другого выбора, кроме как подписать соглашение.
«Я многое могу сказать, но буду молчать, чтобы не ставить под угрозу жизни людей», — заявил Пашинян, комментируя причины принятого решения.
Он также пообещал, что все зачинщики погромов в Ереване будут строго наказаны.
При этом днём 10 ноября протестующие вновь собрались в центре Еревана с требованием денонсировать соглашение о перемирии, одобренное Пашиняном.