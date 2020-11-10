Прекращение огня и российские миротворцы: что известно о ситуации вокруг Нагорного Карабаха

С 10 ноября в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня. Соответствующее заявление ранее подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. Согласно достигнутым договорённостям, вдоль линии соприкосновения будут размещены российские миротворцы. В зону конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Как сообщили в Минобороны России, 200 миротворцев уже прибыли в Армению и готовятся к отправке в Нагорный Карабах.

10 ноября начало действовать соглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина о прекращении огня в зоне конфликта в Карабахе.

Согласно документу, стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Соглашение также предусматривает отправку российских миротворцев на линию соприкосновения.

В Минобороны России сообщили, что направляют на самолётах Ил-76 в Карабах миротворцев, а также спецтехнику и автомобили. В зону конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах проведена в рамках международного права и на основании постановления Совета Федерации РФ от 30 сентября 2015 года.

Владимир Путин, комментируя в ходе саммита ШОС достигнутые договорённости, заявил, что происходящее в Карабахе является большой трагедией.

«Надеюсь, все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении», — высказался президент.

Кроме того, он заявил о необходимости поддержать Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в их решимости создать условия для мирного урегулирования конфликта.

«Действительно, для того чтобы мирным способом решать подобного рода сложные, завязанные в тугой узел конфликты, необходимо найти компромиссы, выйти на эти компромиссы. А для этого, в свою очередь, необходимо мужество тех, кто принимает решения», — подчеркнул Путин.

В свою очередь, Ильхам Алиев в ходе подписания соглашения о перемирии заявил, что оно ставит точку в урегулировании многолетнего конфликта, а также выразил благодарность Владимиру Путину за активное участие в поисках путей для деэскалации в предыдущие годы.

«Уверен, что роль РФ в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для преодоления последствий конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией будет также весомой», — заявил он.

Никол Пашинян, комментируя соглашение в своём Facebook, отметил, что данное решение было для него крайне тяжёлым, и пояснил, что подписал документ, так как армия, «по сути, настаивала на принятии такого решения». Премьер уточнил, что в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения боевых действий.

Позже в эфире телеканала «Россия 1» Пашинян отметил, что Ереван вовремя принял решение остановиться в карабахском конфликте. Он призвал извлечь уроки из сложившейся ситуации, и заявил, что, если бы документ не был подписан сейчас, ситуация могла бы стать ещё хуже.

Имена погибших лётчиков

На совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК Владимир Путин почтил минутой молчания память экипажа российского вертолёта Ми-24, сбитого над территорией Армении.

«Вы знаете, что вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища — лётчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич», — цитирует его РИА Новости.

Путин добавил, что в результате произошедшего пострадал лётчик-оператор. Глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления. Президент также поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших.

«Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет произведено тщательное расследование в рамках возбуждённого уголовного дела, виновные будут наказаны», — отметил президент.

Напомним, накануне Ми-24 России был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолёт, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсацию. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.

МИД России, комментируя ситуацию, заявил, что положительно оценивает тот факт, что Баку незамедлительно признал вину, и подтвердил, что Азербайджан пообещал провести оперативное расследование произошедшего.

Протесты в Ереване

После того как Пашинян объявил о подписании соглашения о перемирии, в Ереване началась акция протеста недовольных прекращением боевых действий в Карабахе, переросшая в беспорядки. Часть демонстрантов ворвались в здание правительства Армении, протестующие избили спикера парламента Арарата Мирзояна. Член партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян призвала Пашиняна уйти в отставку.

Премьер в ходе прямого эфира у себя в Facebook отметил, что у него не было другого выбора, кроме как подписать соглашение.

«Я многое могу сказать, но буду молчать, чтобы не ставить под угрозу жизни людей», — заявил Пашинян, комментируя причины принятого решения.

Он также пообещал, что все зачинщики погромов в Ереване будут строго наказаны.

При этом днём 10 ноября протестующие вновь собрались в центре Еревана с требованием денонсировать соглашение о перемирии, одобренное Пашиняном.