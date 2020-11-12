Ротация миротворцев не реже двух раз в год: Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе не реже двух раз в год. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что договорённости по присутствию российских миротворцев в зоне карабахского конфликта создают условия для обеспечения прав беженцев, а также способствуют нормализации ситуации. Он также отметил, что соглашение, заключённое при участии российской стороны, предполагает реальный механизм мониторинга ситуации в регионе.

Президент России Владимир Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе не реже двух раз в год. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Министерству обороны Российской Федерации производить замену личного состава миротворческого контингента не реже двух раз в год, замену военной техники — по мере выработки ресурса и технической необходимости», — говорится в документе.

Как сообщали в Минобороны, группировка российских миротворцев в регионе должна составить 1960 военных.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что договорённости по присутствию российских миротворцев в зоне карабахского конфликта создают условия для защиты прав беженцев, а также способствуют тому, чтобы ситуация «успокоилась и перешла в созидательное русло».

Министр выразил уверенность, что нынешнее соглашение по Нагорному Карабаху будет выполняться, а также отметил, что, в отличие от предыдущих, договорённости, достигнутые при участии российской стороны, предполагают реальный механизм мониторинга ситуации в регионе.

При этом, говоря о прошедших в Ереване протестных акциях, министр добавил, что оппозиция Армении «пытается спекулировать» на ситуации вокруг соглашения.

«Хотя иллюзий о том, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в каком они были месяц, полтора, два назад, не должно было быть», — отметил Лавров в ходе общения с представителями российских и иностранных СМИ.

Он обратил внимание, что ответственные власти должны были разъяснить населению необходимость урегулирования ситуации в соответствии с принципами, предложенными сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Глава МИД также отметил, что разблокирование всех коммуникаций — в том числе транспортных и экономических — должно сыграть позитивную роль для возрождения региона.

Кроме того, Лавров прокомментировал участие Турции в урегулировании в Карабахе, пояснив, что турецкие миротворцы не будут присутствовать в регионе.

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«Что касается заявлений в парламенте Турции насчёт того, что (их наблюдатели. — RT) будут работать на тех же основаниях, что и россияне, речь идёт исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещён на территории Азербайджана», — подчеркнул министр.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе и будут принимать участие в «совместной миротворческой миссии». Сергей Лавров уточнил, что мониторинговый центр России и Турции будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников.

Вместе с тем пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что силы ПВО ВС страны совместно с ВКС России прикрывают воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха. Таким образом она отреагировала на появившиеся ранее сообщения о том, что якобы в воздушном пространстве Еревана был замечен турецкий беспилотник, подчеркнув, что данная информация не соответствует действительности.

По её словам, воздушное пространство в указанной зоне закрыто для полётов, за исключением перемещений военной авиации, а также гражданских самолётов, которые заранее согласовали свой маршрут.

Договорённости по Нагорному Карабаху

С 10 ноября вступило в силу соглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина о прекращении огня в зоне конфликта в Карабахе. Согласно документу, стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Соглашение также предусматривает отправку российских миротворцев на линию соприкосновения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что соглашение ставит точку в урегулировании многолетнего конфликта. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что решение о подписании документа было для него тяжёлым, при этом подчеркнув, что в противном случае ситуация в регионе могла бы стать ещё хуже.

После объявления о заключении соглашения в Ереване начались акции протеста.

В частности, накануне в Ереване прошла массовая акция оппозиции, участники которой требовали отставки Пашиняна. После акции были задержаны несколько оппозиционных лидеров.

12 ноября президент Армении Армен Саркисян провёл встречу с Пашиняном, в ходе которой обсудил обострение ситуации в стране. Кроме того, Пашинян выступил с видеообращением к гражданам, в котором вновь пояснил, почему подписал трёхстороннее соглашение.

«В тылу не было таких боеспособных сил, которые реально могли бы повлиять на ситуацию, и, следовательно, пришло время командующего во имя этих военнослужащих поставить под угрозу собственную жизнь — как в физическом, так и политическом смыслах. Наступило время Родины пойти на самопожертвование во имя военнослужащих, ничего не пожалевших ради отчизны, и подписать этот документ именно с этим осознанием», — отметил премьер.

Он добавил, что в противном случае в окружении оказались бы более 20 тыс. солдат и офицеров, «которым грозили бы смерть или плен».