Лавров рассказал о разговоре Путина и Пашиняна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский президент Владимир Путин 11 ноября провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы общаемся с нашими армянскими коллегами, вчера президент Путин общался с премьер-министром Пашиняном», — сказал он журналистам.

Лавров добавил, что утром 12 ноября он провёл разговор с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

По словам министра, он убеждён, что армянское правительство понимает всю свою меру ответственности по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, и осознаёт, что подписалось под договорённостями о прекращении огня исходя из высших интересов своего народа.

«И я убеждён, что целостность этого соглашения будет сохранена и оно будет выполняться», — сказал он.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.