Лавров рассказал о разговоре Путина и Пашиняна
- Reuters
«Мы общаемся с нашими армянскими коллегами, вчера президент Путин общался с премьер-министром Пашиняном», — сказал он журналистам.
Лавров добавил, что утром 12 ноября он провёл разговор с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
По словам министра, он убеждён, что армянское правительство понимает всю свою меру ответственности по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, и осознаёт, что подписалось под договорённостями о прекращении огня исходя из высших интересов своего народа.
«И я убеждён, что целостность этого соглашения будет сохранена и оно будет выполняться», — сказал он.
В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.