Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Карабахе

Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе военнослужащих при посредничестве российских миротворцев.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

«При посредничестве и участии российских миротворческих сил... тела погибших военнослужащих Вооружённых сил Армении... переданы армянской стороне. Также... были приняты тела шести военнослужащих азербайджанской армии, погибших во время боёв вокруг города Шуши», — отметили в ведомстве.

Азербайджанская сторона выразила благодарность Министерству обороны России и российскому министру обороны Сергею Шойгу за организацию данной гуманитарной акции.

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе начался обмен телами погибших.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.