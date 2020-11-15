«Обеспечивает безопасность при возвращении беженцев»: Минобороны приступило к созданию гуманитарного центра в Карабахе

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Сергей Гусаров
Минобороны России приступило к созданию в Степанакерте межведомственного центра гуманитарного реагирования. Формирование центра, который в том числе обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах, будет завершено в полном объёме до 20 ноября. Наряду с этим в Карабахе продолжается развёртывание российского миротворческого контингента, введённого по итогам соглашения между лидерами Армении, Азербайджана и России.
«Обеспечивает безопасность при возвращении беженцев»: Минобороны приступило к созданию гуманитарного центра в Карабахе
  • Russian peacekeepers sit in a military truck forces near Stepanakert in the region of Nagorno-Karabakh, November 13, 2020.
  • Reuters

Формирование межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте будет завершено в полном объёме до 20 ноября, заявили в Минобороны России. Центр, помимо прочего, займётся вопросами возвращения беженцев и восстановления инфраструктуры.

«С этой целью с 14 ноября 2020 года в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развёрнута оперативная группа формируемого центра под руководством генерал-майора Волкова А.А., которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве рассказали, что 14 ноября осуществлено сопровождение через Лачинский коридор девяти автобусов беженцев (250 человек), 15 ноября сопровождаются 19 автобусов (475 человек).

Кроме того, в состав межведомственного ведомственного центра войдёт оперативная группа МЧС России — сейчас осуществляется её перебазирование. Численность центра увеличат и за счёт сил и средств пограничной службы ФСБ России, а также представителей других федеральных органов исполнительной власти РФ.

Напомним, что Владимир Путин 13 ноября подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе.

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Центру предстоит оказывать содействие возвращению беженцев и восстановлению инфраструктуры региона, а также помогать Баку и Еревану в их взаимодействии с международными гуманитарными организациями. Помимо этого, центр будет отвечать за обеспечение координации деятельности российских государственных органов и общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям районов Карабаха, пострадавшим от военных действий.

15 ноября оперативная группа МЧС России из 30 человек вылетела из подмосковного Жуковского в Нагорный Карабах.

«Оперативная группа из числа специалистов центрального аппарата на месте оценит обстановку и скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению. Всего направлено 30 человек», — приводит ТАСС слова главы МЧС России Евгения Зиничева.

Напомним, 10 ноября начало действовать соглашение о прекращении огня в зоне конфликта в Карабахе. К соответствующей договорённости ранее пришли премьер-министр Армении Никола Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин.

Документ предписывает сторонам прекратить боевые действия, остановиться на занятых позициях и обменяться пленными. Соглашение также предусматривает отправку российских миротворцев на линию соприкосновения. Их численность составит 1960 военных. Ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе должна проводиться не реже двух раз в год.

    Согласно информационному сообщению Минобороны РФ, на территории Нагорного Карабаха продолжается развёртывание российского миротворческого контингента. Его основу составляет 15-я мотострелковая бригада Центрального федерального округа под руководством генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

    «Самолётами военно-транспортной авиации продолжается перевозка в Армению личного состава, вооружения, военной и специальной техники. Всего с 10 ноября 2020 года выполнено 118 самолёто-рейсов, в том числе за последние сутки 23 самолёто-рейса», — рассказали в Минобороны.

    Кроме того, в ведомстве рассказали, что контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и девяти — в северной. Командный пункт управления российскими миротворческими силами находится в Степанакерте.

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    Ситуацию в Карабахе 15 ноября обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. В МИД РФ рассказали, что министры подробно рассмотрели ход выполнения совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении огня и всех военных действий в районе нагорнокарабахского конфликта.

    Отмечается, что отдельное внимание было уделено координации практических шагов сторон указанного заявления в контексте развёртывания миротворческого контингента.

    Российский министр сообщил об основных направлениях работы межведомственного центра гуманитарного реагирования. Главы МИД также подтвердили необходимость активного привлечения международных организаций к работе в регионе.

    Кроме того, в Баку сообщили о предоставленной Еревану отсрочке на вывод вооружённых сил и мирного населения из Кельбаджарского района сроком на десять дней.

    Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что решение принято «в связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма». Отмечается, что армянская сторона обратилась с просьбой предоставить дополнительное время через Россию.

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