В Баку дали отсрочку на вывод жителей из Кельбаджарского района

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку дал дополнительные десять дней на вывод населения из Кельбаджарского района.

«В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма, Азербайджан решил дать дополнительные десять дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района — дата передачи района Азербайджана теперь не 15, а 25 ноября», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, армянская сторона обратилась с просьбой предоставить дополнительное время через Россию.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заверил, что в Азербайджане гарантируются права всех народов и все религиозные сооружения также находятся под охраной государства.