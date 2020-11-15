В Баку дали отсрочку на вывод жителей из Кельбаджарского района

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку дал дополнительные десять дней на вывод населения из Кельбаджарского района.
В Баку дали отсрочку на вывод жителей из Кельбаджарского района
  • © Министерство обороны Азербайджана
  • РИА Новости

«В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма, Азербайджан решил дать дополнительные десять дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района — дата передачи района Азербайджана теперь не 15, а 25 ноября», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, армянская сторона обратилась с просьбой предоставить дополнительное время через Россию. 

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заверил, что в Азербайджане гарантируются права всех народов и все религиозные сооружения также находятся под охраной государства. 

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