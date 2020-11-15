В Баку дали отсрочку на вывод жителей из Кельбаджарского района
- © Министерство обороны Азербайджана
- РИА Новости
«В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма, Азербайджан решил дать дополнительные десять дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района — дата передачи района Азербайджана теперь не 15, а 25 ноября», — приводит РИА Новости его слова.
По его словам, армянская сторона обратилась с просьбой предоставить дополнительное время через Россию.
Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заверил, что в Азербайджане гарантируются права всех народов и все религиозные сооружения также находятся под охраной государства.