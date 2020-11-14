Алиев: в Азербайджане гарантируются права всех народов и религий

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Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заверил, что в Азербайджане гарантируются права всех народов, и все религиозные сооружения также находятся под охраной государства. Об этом сообщили в его пресс-службе.
Алиев: в Азербайджане гарантируются права всех народов и религий
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Азербайджан — многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором полностью гарантируются права и свободы всех народов и религий. Расположенные в Азербайджане древние мусульманские и христианские храмы находятся под охраной государства», — говорится в пресс-релизе.

Алиев подчеркнул, что расположенные на возвращаемых Азербайджану территориях Нагорного Карабаха христианские храмы будут охраняться государством, и к ним будет открыт доступ верующим.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном реализацию соглашения по Карабаху.

В разговоре с Алиевым Путин призвал обеспечить сохранность и деятельность христианских храмов и монастырей, расположенных в возвращаемых Азербайджану районах региона.

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