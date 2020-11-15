Оперативная группа МЧС России вылетела в Нагорный Карабах

Оперативная группа МЧС России из 30 человек вылетела из подмосковного Жуковского в Нагорный Карабах.

«Оперативная группа из числа специалистов центрального аппарата на месте оценит обстановку и скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению. Всего направлено 30 человек», — приводит ТАСС слова главы МЧС России Евгения Зиничева.

Ранее Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте межведомственного центра гуманитарного реагирования. Формирование центра будет завершено в полном объёме до 20 ноября. Центр обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах.

Отмечаелось, что для наращивания группировки центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдёт в состав ведомственного центра оперативного реагирования.