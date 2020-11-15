МО приступило к созданию в Степанакерте межведомственного центра

Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте межведомственного центра гуманитарного реагирования. Формирование центра будет завершено в полном объёме до 20 ноября. Центр обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах.

«С этой целью с 14 ноября 2020 года в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развёрнута оперативная группа формируемого центра под руководством генерал-майора Волкова А.А., которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что в течение 14 ноября осуществлено сопровождение через Лачинский коридор девяти автобусов беженцев (250 человек), 15 ноября сопровождаются 19 автобусов (475 человек).

Уточняется, что формирование центра будет завершено в полном объёме до 20 ноября.

Для наращивания группировки центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдёт в состав ведомственного центра оперативного реагирования.

Ранее российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым реализацию договорённостей по соблюдению мира в Нагорном Карабахе.