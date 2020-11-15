Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Министры подробно рассмотрели ход выполнения совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября о прекращении огня и всех военных действий в районе нагорнокарабахского конфликта», — сообщает МИД России.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено координации практических шагов сторон указанного заявления в контексте развёртывания миротворческого контингента.

Российский министр сообщил об основных направлениях работы межведомственного центра гуманитарного реагирования.

Министры также подтвердили необходимость активного привлечения международных организаций к работе в регионе.

Ранее Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте межведомственного центра гуманитарного реагирования. Формирование центра будет завершено в полном объёме до 20 ноября. Центр обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах.