Около 250 беженцев вернулись в Степанакерт после прекращения боёв

Девять автобусов, в которых было около 250 беженцев, прибыли в Степанакерт в Нагорном Карабахе после развёртывания российского миротворческого контингента, сообщает Минобороны России.

«14 ноября 2020 года около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома. Первые девять автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развёртывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов», — приводит сообщение ТАСС.

Безопасность во время передвижения автобусов через линию соприкосновения обеспечивали российские военные.

Ранее российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым реализацию договорённостей по соблюдению мира в Нагорном Карабахе.

Командующий российскими миротворческими силами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал, что соглашение о прекращении огня в регионе выполняется, а обстановка «потихоньку стабилизируется».

Путин отмечал, что за время конфликта в регионе погибли 4 тыс. человек, в том числе мирные жители, ещё 8 тыс. получили ранения.