Российская военная полиция начинает патрулирование в Карабахе

Подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг» в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Reuters

«С сегодняшнего дня подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг», — цитирует его РИА Новости. В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.