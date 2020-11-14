В России рассказали о работе по предотвращению инцидентов в Карабахе
- РИА Новости
«Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с Генеральными штабами Вооружённых сил Азербайджана и Армении», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что переброска подразделений российской миротворческой группировки продолжается, уже выполнено 95 рейсов. Управление российскими миротворческими силами осуществляется из командного пункта, развёрнутого в Степанакерте.
14 ноября подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг» в Нагорном Карабахе.
Как уточнили в Минобороны, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.