В России рассказали о работе по предотвращению инцидентов в Карабахе

Россия непрерывно взаимодействует с Генштабами ВС Азербайджана и Армении для предотвращения возможных инцидентов в Нагорном Карабахе, сообщил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с Генеральными штабами Вооружённых сил Азербайджана и Армении», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что переброска подразделений российской миротворческой группировки продолжается, уже выполнено 95 рейсов. Управление российскими миротворческими силами осуществляется из командного пункта, развёрнутого в Степанакерте.

14 ноября подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг» в Нагорном Карабахе.

Как уточнили в Минобороны, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.