Минобороны России заявило о соблюдении прекращения огня в Карабахе

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Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России заявило о соблюдении прекращения огня в Карабахе
  • РИА Новости

Об этом он сказал на брифинге.

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — цитирует его РИА Новости.

Конашенков добавил, что в соответствии с достигнутыми договорённостями при содействии российских миротворцев в районе Шуши начался процесс обмена телами погибших.

14 ноября подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг» в Нагорном Карабахе.

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