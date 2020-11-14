Минобороны России заявило о соблюдении прекращения огня в Карабахе
- РИА Новости
Об этом он сказал на брифинге.
«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — цитирует его РИА Новости.
Конашенков добавил, что в соответствии с достигнутыми договорённостями при содействии российских миротворцев в районе Шуши начался процесс обмена телами погибших.
14 ноября подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг» в Нагорном Карабахе.